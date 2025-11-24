Wie viele Menschen sind im Gaza-Krieg getötet worden? Eine neue Hochrechnung zeigt aber, dass es wohl deutlich mehr Tote gibt.

Die Zahl der Todesopfer im Gaza-Krieg könnte deutlich höher liegen als bislang angenommen. Laut Berechnungen von Forschern des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung in Rostock sind möglicherweise mehr als 100.000 Menschen in den ersten beiden Kriegsjahren im Gazastreifen gestorben oder getötet worden. Darüber berichtete die "Zeit" am Montag. Grundlage der Hochrechnung seien Zahlen des Gesundheitsministeriums in Gaza, Daten einer unabhängigen Haushaltsbefragung sowie Todesmeldungen aus Sozialen Medien.

Das Ergebnis der statistischen Hochrechnung liegt deutlich über den vom Hamas-Ministerium veröffentlichten Opferzahlen; dieses meldete am Sonntagabend 69.756 Todesopfer seit Kriegsbeginn am 7. Oktober 2023. Die Behörde unterscheidet dabei nicht zwischen Zivilisten und Kämpfern. Basierend auf früheren Kriegen halten die Vereinten Nationen, internationale Organisationen sowie israelische Menschenrechtsgruppen die aus Gaza veröffentlichten Zahlen für glaubwürdig und eher noch zu niedrig.

"Die tatsächliche Zahl der Toten werden wir nie genau kennen", sagte die Co-Leiterin des Forschungsprojekts, Irena Chen, der "Zeit". "Wir versuchen nur möglichst gut zu schätzen, was eine realistische Größenordnung sein könnte."

Tausende Opfer unter Trümmern vermutet

Das Max-Planck-Institut veröffentlichte bereits im Oktober einen Artikel mit Zahlen bis Ende 2024. Die nun veröffentlichten Zahlen seien Nachberechnungen auf Grundlage der bereits vorliegenden Daten, teilte eine Sprecherin des Instituts auf Anfrage der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) mit.

Zwischen dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und dem 6. Oktober 2025 sind demnach zwischen 99.997 und 125.915 Palästinenserinnen und Palästinenser bei den Kämpfen im Gazastreifen gestorben oder getötet worden. Die mittlere Schätzung der Forscher liege bei 112.069 Menschen. Auf israelischer Seite wurden im gleichen Zeitraum laut Angaben des Verteidigungsministeriums 1.983 Menschen getötet.

Ein Grund für die Differenz zwischen gemeldeten und geschätzten Todeszahlen könnte darin liegen, dass Tausende Menschen im Gazastreifen noch unter den Trümmern vermutet werden. Sie werden in den Zahlen des Ministeriums häufig nicht erfasst.