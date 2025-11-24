Wie viele Menschen sind im Gaza-Krieg getötet worden? Eine neue Hochrechnung zeigt aber, dass es wohl deutlich mehr Tote gibt.
24.11.2025 - 13:09 Uhr
Die Zahl der Todesopfer im Gaza-Krieg könnte deutlich höher liegen als bislang angenommen. Laut Berechnungen von Forschern des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung in Rostock sind möglicherweise mehr als 100.000 Menschen in den ersten beiden Kriegsjahren im Gazastreifen gestorben oder getötet worden. Darüber berichtete die "Zeit" am Montag. Grundlage der Hochrechnung seien Zahlen des Gesundheitsministeriums in Gaza, Daten einer unabhängigen Haushaltsbefragung sowie Todesmeldungen aus Sozialen Medien.