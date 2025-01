Karten sind heute alltäglich, doch seit wann gibt es solche Miniatur-Repräsentationen realer Landschaften? Zu den frühesten bekannten Karten gehört ein rund 9000 Jahre altes Wandbild in der Steinzeitstadt Çatalhöyük, das einem Stadtplan ähnelt, dessen Interpretation aber umstritten ist.

Eindeutiger ist hingegen die Kartenfunktion eines rund 4000 Jahre alten Steinblocks aus der Bretagne, in dessen Oberfläche der Verlauf umgebender Flüsse eingeritzt ist.

Die Steintafel von Saint-Bélec in der Bretagne: Die Darstellung eines Herrschaftsgebietes wird auf 4000 Jahre geschätzt. alt. Foto: Archives departementales du Finistere/AFP

Täler, Hügel und Flüsse im Mini-Maßstab

Nun haben Archäologen um Médard Thiry vom Pariser Zentrum für Geowissenschaften eine noch weit ältere Karte entdeckt. Sie befindet sich in der Grotte Ségognole 3, einem Felsunterstand der Nähe von Paris, die schon länger für ihre in Sandstein eingeritzten Darstellungen zweier Wildpferde und einer Frauenfigur bekannt ist.

Menschen erstellten diese Felsbilder vor rund 13.000 Jahren, indem sie vorhandenen Risse im Sandstein erweiterten, zusätzliche Ritzungen einfügten und ein Wasserrinnsale so umleiteten, dass es aus der Vulva der Frau zu fließen scheint.

Die Studie ist im Fachmagazin „Oxford Journal of Archaeology“ erschienen.

Boden der Grotte als 3D-Karte

Neue Untersuchungen zeigen nun, dass der Boden dieser Grotte zu einer dreidimensionalen Karte umgestaltet ist. Die Sandsteinoberfläche wurde so eingekerbt, dass sie Hügel, Täler und Flussläufe der Umgebung nachbildet und Wasserrinnsale den Lauf des Wassers durch die reale Landschaft nachbilden.

„Unsere Analysen zeigen, dass die Steinzeitmenschen den Sandstein so formten, dass das Regenwasser spezifischen Wegen folgte – das ist etwas nie zuvor in der Archäologie dokumentiertes“, erklärt Thiry.

Vergleich der steinzeitlichen 3D-Karte mit realen Landschaftsformen der Umgebung. Foto: © Dr Médard Thiry

Älteste bekannte Karte der Welt

Den Forscher zufolge handelt es sich bei diesem Fund um die älteste bekannte 3D-Karte der Welt. „Es handelt sich nicht um eine Karte im heutigen Sinne mit Entfernungsangaben, Richtungen und Reisezeiten, sondern um eine dreidimensionale Miniatur, die die Struktur einer Landschaft zeigt – vom Wasserabfluss aus den Hochebenen in Flüsse und Ströme, den Verbindungen zwischen Tälern sowie der Bildung von Seen und Sümpfen im Flachland“, erläutert Koautor Anthony Milnes von der University of Adelaide.

Damit repräsentiert diese topografische Karte die Merkmale einer Landschaft, die für die damaligen Menschen vermutlich besonders wichtig waren. „Für die Menschen der Altsteinzeit waren die Richtung des Wasserflusses und die Formen der Landschaft wahrscheinlich viel wichtiger als moderne Konzepte wie Entfernung und Zeit“, berichtet Milnes.

Bedeutung über die Geografie hinaus

Die neu entdeckte Karte könnte darüber hinaus aber auch eine tieferliegende mystische Bedeutung für ihre Schöpfer gehabt haben, wie die Archäologen erklären. „Die Frauenfigur mit sexueller Konnotation und die Miniaturlandschaft liegen nur zwei bis drei Meter voneinander entfernt“, betont Thiry. „Sicherlich sollten sie ihren Betrachtern einst auch den fundamentalen Zusammenhang von Leben und Natur vermitteln.“

Die dreidimensionale Karte von Ségognole 3 bietet demnach völlig neue Einblicke in die Gedankenwelt und Fähigkeiten unserer steinzeitlichen Vorfahren vor rund 13.000 Jahren. „Diese herausragende Entdeckung zeigt klar“, so Milnes, „ welche mentalen Fähigkeiten, Vorstellungskraft und Ingenieursfertigkeiten unsere frühen Vorfahren besaßen.“

Info: Kartografie – ein akkurates Geschäft

Eine Frage der Projektion

Bei Weltkarten ist die Frage der Projektion – also der optischen Übertragung von Daten – enorm wichtig, weil die vollständige, dreidimensionale Kugeloberfläche auf eine Ebene projiziert werden muss. Die Verzerrungen der Größenverhältnisse sind zum Teil erheblich. Auf ihrer Homepage schreibt die Deutschen Gesellschaft für Kartographie (DGfK): „Grundsätzlich kann die dreidimensionale Kugeloberfläche der Erde nicht in einer exakt übereinstimmenden, wirklichkeitsgetreu-objektiven Abbildung in die zweidimensionale Ebene eines Kartenblattes übertragen werden. Jede Abbildung verzerrt entweder die Flächengröße, die Strecken oder die Winkel zwischen zwei Orten, was in einem veränderten Aussehen der Umrisse der Landmasse resultiert.“

Das Dilemma mit den Dimensionen

Um dieses grundsätzliche Dilemma der Kartografie zu lösen, existieren viele unterschiedliche Projektionsentwürfe für Weltkarten. Für den allgemeinen Gebrauch werden in der Regel Kompromisse verwendet, die weder die Flächen und Winkel noch die Längen- und Breitengrade zu stark verzerrt wiedergeben – wie zum Beispiel die Robinson- und Winkel-Tripel-Projektion.

Weder Scheibe noch Mittelpunkt des Universums

Die Einsicht, dass die Erde weder eine Scheibe noch der Mittelpunkt des Kosmos sind, setzte sich endgültig mit den Erkenntnissen von Nikolaus Kopernikus (1473-1543), Gerhard Mercator (1512-1594) und Galileo Galilei (1564-1641) durch. Der deutsche Astronom Kopernikus revolutionierte das bis dahin vorherrschende geozentrische Weltbild (Kopernikanische Wende), in dem die Erde den Mittelpunkt des Kosmos bildete, durch das heliozentrische Weltbild unseres Sonnensystems. Der belgische Kartograf Mercator wiederum schuf mit seinen Weltkarten die Grundlage der modernen Kartografie. Mit seiner großen Weltkarte von 1569 erlangte er Weltruhm. Seine sogenannte Mercator-Projektion ist bis heute wegen ihrer Winkeltreue und Perspektive eine der wichtigen eindimensionalen Darstellungen des Globus.

Weltkarten und Maßstäbe

Wie jeder Kartograf vor und nach ihm stand Kosmograf Mercator im 16. Jahrhundert vor dem Problem, wie er die gekrümmte Erdoberfläche auf eine ebene Fläche darstellen konnte. Anders gesagt: Er musste eine runde Apfelsine schälen und platt wie Flunder pressen. Er löste es dadurch, dass er die Längengrade der Erde an den Polen auseinanderzog und im rechten Winkel die Breitengrade einzeichnete. Dadurch aber wurde der Norden und Süden der Erdkugel voluminöser als sie es in Wirklichkeit sind. Grönland zum Beispiel erscheint so groß wie Afrika, obwohl der Schwarze Kontinent 14-mal größer ist als die Insel.

AuthaGraph World Map

Die DGfK stellt klar, dass es „kein objektives, exaktes Abbild der Erde in Karten“ gäbe. Weltkarten sind also nicht anderes als – wenn auch detailgetreue und äußerst penible – Zerrbilder der Erdoberfläche. Erfreulicherweise, so die Kartografen-Vereinigung weiter, habe die Kartografie aber eine Vielzahl an ausgereiften Projektionen zu bieten. Offiziell empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Kartographie sie Entwürfe nach Winkel, Wagner und Robinson. Als genaueste Weltkarte gilt dem,nach derzeit die AuthaGraph World Map des japanischen Architekten und Designers Hajime Narukawa aus dem Jahr 1999.