Alte Bohrlöcher brachten Forscher auf die Spur: Im Fels einer Gebirgskette im US-Bundesstaat Oregon lagern gewaltige Wassermassen von mindestens 81 Kubikkilometern.

Markus Brauer /dpa 15.01.2025 - 11:58 Uhr

Im Kaskadengebirge an der Westküste Nordamerikas haben Forscher einen gewaltigen Grundwasserspeicher ausgemacht. Unter dem Vulkangestein am Kamm liege der wahrscheinlich größte bekannte Speicher dieser Art weltweit, hat die University of Oregon in Eugene mitgeteilt.