In einem Land vor unserer Zeit

Im US-Bundesstaat Wyoming haben Paläontologen das 230 Millionen Jahre alte Massengrab riesiger Amphibien freigelegt. Sie waren so groß wie ein ausgewachsener Alligator. 19 Individuen der Spezies Buettnererpeton bakeri kamen dort einst zu Tode. Aber wie?

Markus Brauer 03.04.2025 - 14:42 Uhr

In früheren Zeitaltern war vieles größer als heute – auch die Amphibien. Vor allem in der Frühzeit der Dinosaurier waren riesige lurchartige Amphibien in Süßwasserlebensräumen weit verbreitet.