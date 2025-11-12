Weniger neue Asylbewerber sorgen in vielen Kommunen für Entlastung bei der Unterbringung. Wie die Lage aktuell eingeschätzt wird und wo es dennoch Herausforderungen gibt.
12.11.2025 - 10:23 Uhr
Berlin - Durch den Rückgang der Zahl der Asylsuchenden seit Herbst 2023 hat sich die Lage in den meisten deutschen Kommunen entspannt, zumindest was die Unterbringung betrifft. Das zeigt eine Befragung im Auftrag des Mediendienstes Integration, an der sich nach Angaben der Autoren 894 Kommunen bundesweit beteiligt haben.