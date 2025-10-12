Spielerisch Bits, Bites und Bots erleben: 470 kleine und große Besucher kommen am Samstag zur Eröffnung der landesweiten „Code Week“ in die Forscherfabrik Schorndorf.
12.10.2025 - 14:15 Uhr
Das kleine Faultier hangelte sich behände am Seil entlang. Seine kleine Erbauerin – und ihre Mutter, die ihr tatkräftig geholfen hat – strahlen. „Wir haben uns schon überlegt, ob wir es statt Faultier Fleißigtier nennen sollen“, sagt Nora Hieronymus von der Kreativwerkstatt Tinkertank, die die sechste Code Week in Baden-Württemberg federführend koordiniert hat.