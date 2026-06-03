Forschung in Ehningen Was der Quantencomputer kann – und was nicht
Wundermaschine, technologische Speerspitze, Ultra-High-Tech: Der Quantencomputer fasziniert. Doch die wenigsten verstehen, zu was er gut sein soll. Der Versuch einer Erklärung.
Wundermaschine, technologische Speerspitze, Ultra-High-Tech: Der Quantencomputer fasziniert. Doch die wenigsten verstehen, zu was er gut sein soll. Der Versuch einer Erklärung.
Ende des vergangenen Jahres war er wieder in aller Munde: Als die IBM im November in Ehningen ihren neuen Technology Campus einweihte, fielen oft die Wörter „Quanten Computing“ und „Quantum System One“, oder „Qubits“. Ob Politiker oder Konzernchef – sie alle sonnen sich gern im Glanz des IBM Quantencomputers. Diesem Wunderwerk der Technik, das in einem unspektakulären Technikraum auf Weltraumtemperatur heruntergekühlt wird und 2021 das erste seiner Art in Europa war. Nur: Was kann dieser Computer eigentlich? Und was nicht? Hier der Versuch einer Antwort.