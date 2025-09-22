Forschung Land will sich US-Wissenschaftler angeln
Baden-Württemberg wirbt um Forscher, die sich in den USA nicht mehr wohl fühlen. Die Universitäten Harvard und Heidelberg schließen ein Abkommen mit Pioniercharakter.
Harvard gilt als die älteste Universität in den USA. Heidelberg hat diesen Status in Baden-Württemberg inne. Ganz neu ist das Rahmenabkommen, welches die beiden Einrichtungen nun unterzeichnen, um langfristig miteinander zu kooperieren. Wissenschaftsministerin Petra Olschowski hatte dies im Interview mit unserer Zeitung als ein Ereignis angekündigt, das „aufhorchen“ lassen werde. An diesem Dienstag soll das Kabinett die entsprechenden Pläne absegnen.