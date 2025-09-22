Forschung: Land will sich US-Wissenschaftler angeln

 
Der Campus der Uni Harvard Foto: Xinhua

Baden-Württemberg wirbt um Forscher, die sich in den USA nicht mehr wohl fühlen. Die Universitäten Harvard und Heidelberg schließen ein Abkommen mit Pioniercharakter.

Christian Gottschalk (cgo)

Harvard gilt als die älteste Universität in den USA. Heidelberg hat diesen Status in Baden-Württemberg inne. Ganz neu ist das Rahmenabkommen, welches die beiden Einrichtungen nun unterzeichnen, um langfristig miteinander zu kooperieren. Wissenschaftsministerin Petra Olschowski hatte dies im Interview mit unserer Zeitung als ein Ereignis angekündigt, das „aufhorchen“ lassen werde. An diesem Dienstag soll das Kabinett die entsprechenden Pläne absegnen.

 

Erstes Abkommen dieser Art in der EU

Es sei das erste Abkommen dieser Art, welches die amerikanische Elite-Uni mit einem Land in der Europäischen Union abschließe, heißt es in der Kabinettsvorlage, die unserer Zeitung vorliegt. Vergleichbare Übereinkünfte gebe es bisher lediglich mit den Universitäten im britischen Cambridge und im kanadischen Toronto. Mit insgesamt zehn Millionen Euro in den kommenden zwei Jahren will das Land vor allem Nachwuchswissenschaftler dazu bewegen, den Standort zu wechseln. Baden-Württemberg hofft nach den wissenschaftsfeindlichen Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, dass sich „kurzfristig bis zu 50 Wissenschaftler“ auf den Weg in den Südwesten machen werden. Trump hält Universitäten für zu liberal und führt einen in den USA beispiellosen Kampf gegen ihre Unabhängigkeit. Harvard hat dabei kleinere Anpassungen im Sinne der Regierung vorgenommen, ist aber nicht umfassend eingeknickt.

Wissenschaftsministerin Petra Olschowski Foto: dpa

Zur Zielgruppe zählen vor allem junge Wissenschaftler die derzeit in Harvard promovieren, oder ihren Doktor-Grad soeben erfolgreich erworben haben. Diese sollen in „frühen Karrierephasen“ in Heidelberg aufgenommen werden. Der Fokus richtet sich dabei in erster Linie auf Vertreter der Fachrichtungen Medizin, Bio- und Ingenieurwissenschaften aber auch Klimastudien oder Geschlechterforschung. Alles Bereiche, denen in jüngster Vergangenheit durch die Trump-Regierung Fördergelder gestrichen wurden oder deren Grundfinanzierung gefährdet ist.

Langfristige Zusammenarbeit geplant

Die jungen Wissenschaftler sollen, so die Hoffnung der Landesregierung, „idealerweise zur nachhaltigen Etablierung von bereits existierenden Kooperationsrichtlinien zwischen den Universitäten führen“. Kurz gesagt: die jungen Forscher sollen helfen, die Zusammenarbeit der Unis auf stabile Beine zu stellen. Neben dem Sofortprogramm soll die Zusammenarbeit auch mittel- und langfristig auf eine neue Ebene gehoben werden.

Wissenschaft: Europa umwirbt Forscher aus den USA

Wissenschaft Europa umwirbt Forscher aus den USA

Die US-Regierung bläst zum Kampf gegen die Freiheit der Wissenschaft. Das sieht die EU als Chance und will die Wissenschaftler mit einem Millionen-Programm nach Europa locken.

Neben der Zusammenarbeit mit der Universität in der Nähe von Boston plant die Landesregierung in einem weiteren Programm auch andere Wissenschaftler aus den USA in den Südwesten zu locken. Insgesamt zehn Millionen Euro sollen für die Universitäten bereitgestellt werden, um „schnell, flexibel und nachfrageorientiert“ attraktive Berufungsangebote unterbreiten zu können. Vor allem Forscher aus dem Bereich der Grundlagenforschung und der Künstlichen Intelligenz sollen damit angeworben werden. Insgesamt sollen mindestens fünf Stellen als so genannte Global Professorships vergeben werden.

Zudem sollen an den Universitäten Konstanz, Freiburg und Tübingen weitere 14 Stellen für Wissenschaftler geschaffen werden, die gerade ihre Promotion hinter sich haben. Alle drei Programme zusammen werden mit einem Betrag von 23,6 Millionen Euro gefördert. Das Geld soll durch Umschichtungen, Haushaltsreste und noch nicht abgerufene Fördergelder zusammenkommen.

