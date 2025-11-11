Männer können keine Kinder kriegen? Das Seepferdchen trotzt dieser traditionellen Geschlechterrolle. Wie das funktioniert, hat die Uni Konstanz jetzt erforscht.
Das hat schon Oma immer gesagt: Wenn die Männer fürs Kinderkriegen zuständig wären, wäre die Menschheit längst ausgestorben. Denn wer durch einen Männerschnupfen zum Intensivpflegefall wird, der ist den Strapazen von Schwangerschaft und Geburt nie und nimmer gewachsen. Der Mensch ist dabei aber in guter Gesellschaft. Im gesamten Tierreich ist dieses Feld Frauensache. Sollten sich im Laufe der Evolution die Männchen einer Art am Kinderkriegen versucht haben, dann wäre ihr Schicksal ein Beleg für Omas Weisheit: Die Tierart ist auf jeden Fall ausgestorben – mit einer einzigen Ausnahme allerdings: dem Seepferdchen.