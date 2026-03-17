Baden-Württembergs Wahlsieger Cem Özdemir hat in Sachen Beliebtheit seinen Konkurrenten Manuel Hagel weit hinter sich gelassen. Nun punktet er auch im bundesweiten Politiker-Ranking.
In Baden-Württemberg ist der CDU-Mann Manuel Hagel gegenüber den Beliebtheitswerten von Cem Özdemir weit abgeschlagen geblieben. Jetzt zeigt eine neue Umfrage, dass der erfolgreiche grüne Spitzenkandidat bei der Landtagswahl vor einer Woche auch bundesweit gut ankommt. Wie das Meinungsforschungsinstitut Insa im Auftrag der „Bild“-Zeitung ermittelt hat, gilt Özdemir demnach als aktuell zweitbeliebtester Spitzenpolitiker in Deutschland. Bei den Grünen ist er der einzige, der sich unter den besten Zehn platzieren kann.