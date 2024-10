Forschungsprojekt in Nürtingen

Auf dem Hofgut Tachenhausen in Oberboihingen erforschen Studierende, wie Mastgeflügel unter optimalen Bedingungen gehalten werden kann. Eine wichtige Erkenntnis haben sie bereits gewonnen.

Caroline Holowiecki 29.10.2024 - 11:09 Uhr

Es piepst und wimmelt und wuselt. 400 Küken staksen auf dürren Beinchen umher, hopsen durch Futterschalen, schnäbeln an Picksteinen herum. Das zarte Gefieder hat eine rötliche Färbung, die kommt durch eine Impfung. Noch sind die Küken klitzeklein, nur wenige Tage alt. Zwischen dem Flaum schieben sich die ersten Schwungfedern aus den winzigen Flügelchen. In wenigen Wochen jedoch werden die Masthühnchen und -hähnchen voll befiedert und dick und rund sein. Auf dem Hofgut Tachenhausen in Oberboihingen werden sie zu wissenschaftlichen Zwecken gemästet.