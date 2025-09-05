Schnellster Rechner Europas, viertschnellster der Welt und energieeffizientester überhaupt - bei der Inbetriebnahme von «Jupiter» hagelt es Superlative. Entsprechend groß ist der Politikerauflauf.
05.09.2025 - 14:49 Uhr
Jülich - Bundeskanzler Friedrich Merz und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (beide CDU) haben den schnellsten Computer Europas in Betrieb genommen. Der sogenannte "Supercomputer Jupiter" steht im Forschungszentrum Jülich bei Aachen. Er eröffne "ganz neue Möglichkeiten - für das Training von KI-Modellen oder für wissenschaftliche Simulationen", sagte Merz. Der Computer, viertschnellster der Welt, unterstreiche den Anspruch der Bundesrepublik auf eine führende Rolle bei der technologischen Revolution der Gegenwart.