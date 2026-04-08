Forst im Kreis Böblingen „Der Borkenkäfer ist immer noch der Schädling Nummer eins“
Die Startbedingungen für den Wald sind in diesem Jahr gut. Auf welches Wetter Förster Achim Klausner in den nächsten Wochen hofft.
Die Startbedingungen für den Wald sind in diesem Jahr gut. Auf welches Wetter Förster Achim Klausner in den nächsten Wochen hofft.
Wenn der Förster Achim Klausner Kontrolle über das Wetter hätte, dann würde der April folgendermaßen aussehen: Ein paar schöne, sonnige Tage, die immer wieder durchsetzt werden von Regen. Und vor allem: Kein Spätfrost.