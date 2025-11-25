Baden-Württemberg startet einen Aktionsplan gegen Desinformation. Mit drei Säulen soll die Widerstandsfähigkeit der Gesellschaft und die Demokratie gestärkt werden.

Die baden-württembergische Landesregierung hat einen Aktionsplan gegen Desinformation beschlossen. Der Plan stützt sich auf drei Säulen, die Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Dienstag in Stuttgart vorgestellt hat: das Erkennen von Desinformation, die Aufbereitung gesicherter Fakten und die Kommunikation. Künftig soll die Zusammenarbeit mit Faktencheck-Organisationen verstärkt werden.