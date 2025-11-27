Beim umstrittenen Ausbau des Containerumschlagbahnhofs in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) kommt es zu einer Verzögerung. Der erste Kran wurde nun jedoch angeliefert.
27.11.2025 - 16:00 Uhr
Es ist ein 53 Millionen Euro teures Großprojekt, das weit über die Stadtgrenzen hinaus Bedeutung hat: Das Umschlagterminal in Kornwestheim wird derzeit ausgebaut – zum größten Containerumschlagbahnhof in Baden-Württemberg. Mit der Montage des ersten Portalkrans biegen die Arbeiten für das neue, dritte Modul nun auf die Zielgerade ein. Aber es läuft nicht alles glatt.