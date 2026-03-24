Fortschritt Flugfeldklinikum: „Fahren Sie mal vorbei“ – Flugfeld-Bauarbeiten im neuen Zeitplan

Noch sind die Auswirkungen der TGA-Pleite (Technische Gebäudeausrüstung) gravierend, aber immer noch sind die Bauarbeiten am Flugfeldklinikum im Zeitplan und im Kostenrahmen. Das war die Quintessenz des Baustellenberichts, der am Dienstag im Technischen Ausschuss des Böblinger Kreistags vorgestellt wurde. Im vierten Quartal des Jahres 2028 sollen die ersten Patienten an die Calwer Straße nach Böblingen ziehen und dann wird das Projekt 802 Millionen Euro gekostet haben.

Der Böblinger Landrat Roland Bernhard blieb dabei: Die Häuser Sindelfingen und Böblingen zusammen zu legen, war damals „die klügste und weitsichtigste Entscheidung“, die der Kreistag getroffen habe.

Krankenhauslandschaft in Bewegung

Die neuen Leitungen in den neuen Stromtrassen Foto: Landratsamt

Denn zur Zeit ist die Krankenhauslandschaft in Bewegung: die Geburtshilfe in Herrenberg zieht nach Nagold, die Leonberger Geburtshilfe ins derzeitige Klinikum Böblingen.

In Bewegung ist auch die Baustelle. Etwa 300 Arbeiter sind zur Zeit vor Ort, um die verlorene Zeit nach der TGA-Pleite aufzuholen und die Arbeiten zu beschleunigen. Harald Schäfer, der Projektgeschäftsführer Neubau Flugfeldklinikum, berichtete über die Einzelheiten. An den meisten Fassaden seien die Gerüste verschwunden, die Dachbegrünung werde langsam fertig. In vielen Gewerken seien drei bis vier verschiedene Firmen am Start, damit es nicht zu einem Totalausfall komme, falls mal eine Firma pleite gehen würde.

Schweres Erbe beim Flugfeldklinikum

Fertig ist auch die Fassade des eindrucksvollen Hubschrauberturms. Bis 2027 sollen dort die Löschtechnik und die Löschwasser-Auffangtechnik fertig sein.

In sechs Hallen des Krankenhauses liegt der Estrich, in den Wänden sieht man schon die Schächte der Lüftung.

In den Pflegegeschossen sind die Leitungen drin und die Abluftanlagen können eingebaut werden. Auch die Elektrotrassen liegen jetzt. „Das war ein schweres Erbe“, seufzte Harald Schäfer, „nach der TGA-Insolvenz diese Trassen alle aufzuräumen.“

Flugfeldklinikum: „Fahren Sie mal vorbei!“

Im OP-Trakt sieht man auch schon ziemlich viel. Die Innenhöfe werden langsam fertig, bald können hier die Gärtner eine schöne Umgebung schaffen für das medizinische Personal.

Im Herbst soll es einen weiteren Tag der Offenen Tür geben, in dem sich die Böblinger ein Bild vom neuen medizinischen Herzstück des Landkreises machen können. Schon jetzt lud Roland Bernhard die Böblinger Kreisräte ein, sich selbst ein Bild von der Baustelle zu machen. „Fahren Sie mal vorbei“, sagte er, „und sehen Sie sich den Baufortschritt an.“