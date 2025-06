Badesee in Horrheim Mehrere Exhibitionisten entblößen sich auch vor Kindern – Zeugen gesucht

Am Unteren Seewaldsee in Horrheim (Kreis Ludwigsburg) treiben am Mittwoch zwei junge Exhibitionisten ihr Unwesen. Am Donnerstag ist es ein Senior, der sich vor Kindern entblößt.