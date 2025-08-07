Eine Reise in acht Monaten um die Tanzwelt bietet die neue Saison im Forum am Schlosspark. Zum Auftakt kommt die Stuttgarter Kammertänzerin Sue Jin Kang mit ihrer Kompanie.
Verwegene Männer, die in bester Robin-Hood-Manier ein Schiff voller Sklaven befreien? Liest man die Ankündigung, dann drängen sich aktuelle Gründe dafür auf, das Piratenballett „Le corsaire“ in der neuen Version des Koreanischen Nationalballetts nicht zu verpassen. Am 18. und 19. Oktober eröffnet das Gastspiel der Kompanie aus Seoul die Spielzeit im Forum am Schlosspark.