„Stuttgart, das sind wir!“ heißt ein neues Kinderbuch. Das Forum der Kulturen hat es mit vier Vereinen und in fünf Sprachen umgesetzt. Vorgestellt wird es am Tag der Mehrsprachigkeit.

Mehr als 7100 Sprachen spricht die Welt; gut die Hälfte davon ist vom Aussterben bedroht. Damit irgendwann nicht nur eine Handvoll davon übrig bleibt, hat die Unesco einen Gedenktag zur Förderung sprachlicher und kultureller Vielfalt und Mehrsprachigkeit ausgerufen; begangen wird er jährlich am 21. Februar.

Mehrsprachigkeit ist auch in Stuttgart, wo rund 180 Nationen zusammenleben und 120 Sprachen zu hören sind, ein wichtiges Thema. So wichtig, dass ihm nun das Forum der Kulturen ein Kinderbuch gewidmet hat. „Stuttgart, das sind wir – Eine Reise um die Welt“ heißt es. Wie selbstverständlich finden sich darin auch kyrillische Buchstaben und chinesische Schriftzeichen, denn an seiner Entstehung waren die Mitglieder von vier Kulturvereinen beteiligt. China, Kuba, die Ukraine und Kamerun sind die Stationen, die Biene Lilo auf ihrem Rundflug einlegt.

Die Muttersprache ist wichtig für die kulturelle Identität

„Die Biene ist ein Maskottchen, das die Kinder von Land zu Land begleitet“, stellt Projektleiter Antonio Russo die Reiseleiterin vor. Öffentlich präsentiert wird das Buch an diesem Freitag, dem Tag der Mehrsprachigkeit, in der Stadtbibliothek. Das Datum war Russo wichtig. Es unterstreicht für ihn die Bedeutung der Muttersprache für die kulturelle Identität. Einige Kinder, so berichtet der Pädagoge, habe die Mitarbeit am Buch intensiv mit der Migrationserfahrung ihrer Familie bekannt gemacht. „Sprache ist auch Erinnerungskultur, durch die man die eigenen Wurzeln nicht vergisst und die eine Brücke zur Geschichte der Eltern schlägt“, sagt Russo, selbst italienisch-neapolitanisch-deutsch aufgewachsen und im Forum der Kulturen für den Bereich Familie, Bildung und Mehrsprachigkeit zuständig.

Eine Ausschreibung vor zwei Jahren und die Auswahl einer Jury hat die Beiträge der am Buch beteiligten Vereine zusammengebracht. Ein grob vorgegebener Rahmen, der Länderporträts, Zitate, Rezepte und Rätsel bietet, hält alles zusammen. Gemaltes, Geschichten, persönliche Gedanken und Erinnerungen, auf Deutsch und in der jeweiligen Vereins-Muttersprache, füllen ihn mit großer Buntheit.

Die Autostadt Stuttgart ist Ziel für Ingenieure und ihre Kinder. Foto: FdK/Camas e.V.

Einmal um die Welt, ohne Stuttgart zu verlassen? Wer diese Reise unternimmt, lernt unübersetzbare Wörter kennen, wie etwa XinKu, mit dem Chinesen den Respekt vor der selbstlosen Anstrengung eines anderen ausdrücken. Oder die Namen der acht Tage, die in Fe’efe‘e, einer der vielen Sprachen Kameruns, der Woche einen neuen Rhythmus geben.

Wieso muss sich Pass auf Hass reimen?

Auf Maultaschen und Brezeln können sich alle einigen. Dass eine andere Muttersprache und Identität aber auch isolieren kann, sind weniger schöne Erfahrungen, die dieses Buch teilt. So rappt ein Kind mit arabisch-chinesischen Wurzeln: „Dunkel meine Haare, meine Augen bisschen klein, hab‘ einen fremden Namen und ich esse kein Schwein. Chinesisch-arabische Herkunft, alle kommentieren ohne Vernunft. Drei Kultur-Welten, welche ist die richtige? Für mich ist Deutschland grad die wichtigste. Ich bin hier zuhause, ich habe den Pass, wieso dann so böse Blicke mit viel Hass?“

900 gedruckte Exemplare gibt es

Mehrsprachigkeit ist eine Bereicherung für alle und kein Grund zur Diskriminierung einzelner, so die Botschaft von „Stuttgart, das sind wir“. 900 Exemplare hat das Forum für Kulturen gedruckt. Das Buch ist gegen eine Spende in der Geschäftsstelle (Marktplatz 4) erhältlich oder als digitale Ausgabe unter www.forum-der-kulturen.de bestellbar. Als didaktisches Material soll das Buch, das sich an Kinder ab sechs Jahren wendet, auch an Schulen in der Stadt eingesetzt werden.

Buchvorstellung in der Stadtbibliothek

Zur Buchvorstellung an diesem Freitag um 16.30 Uhr in der Stadtbibliothek am Mailänder Platz kann man sich per E-Mail anmelden (stadtbibliothek.kinder@stuttgart.de) oder telefonisch: 0711/216-9 65 52.

Info

Vereine

Der China Kultur-Kreis wurde im Jahr 2000 als Träger für die seit 1997 bestehende chinesische Sprachschule Stuttgart gegründet. Heute unterrichten mehr als 60 Lehrkräfte auch Aktivitäten wie Malen, Kampfkunst, Schach und Tanz. Die Mission des Punto de Encuentro ist die Förderung der spanischen Sprache und Kultur. Seine Aktivitäten unterstützen, dass Kinder mit zwei Sprachen aufwachsen können. Das ukrainische Atelier für Kultur & Sport versteht sich als Plattform für gesellschaftlich aktive und kreative Menschen. Die Cameroonian Association of Stuttgart and Environs (Camas) wurde vor zehn Jahren gegründet, um Ausgewanderte untereinander und mit Nichtkameruner:innen zusammenzubringen.