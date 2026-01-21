Forum für Austausch Erster Kulturempfang in Schorndorf startet – So will er die Stadt verändern
Sieben Schorndorfer Kulturvereine laden zum ersten Kulturempfang ein. Treffpunkt ist am 28. Januar in der Q Galerie.
Sieben Schorndorfer Kulturvereine laden zum ersten Kulturempfang ein. Treffpunkt ist am 28. Januar in der Q Galerie.
Mal was ganz Neues gibt es Richtung Monatsende im mittleren Remstal: Sieben Schorndorfer Kulturvereine laden für Mittwoch, 28. Januar, ab 19.30 Uhr zum ersten Schorndorfer Kulturempfang ein. Schauplatz des Stelldicheins der Kulturschaffenden und Kulturinteressierten in und rund um Schorndorf ist die Q Galerie für Kunst in der Karlstraße 19.