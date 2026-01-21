Forum für Austausch: Erster Kulturempfang in Schorndorf startet – So will er die Stadt verändern

 
1
Die Q Galerie für Kunst, hier bei einer Ausstellung im April 2024, ist Schauplatz des ersten Schorndorfer Kulturempfangs. Foto: Lukas Breusch (Q Galerie) / Veranstalter

Sieben Schorndorfer Kulturvereine laden zum ersten Kulturempfang ein. Treffpunkt ist am 28. Januar in der Q Galerie.

Mal was ganz Neues gibt es Richtung Monatsende im mittleren Remstal: Sieben Schorndorfer Kulturvereine laden für Mittwoch, 28. Januar, ab 19.30 Uhr zum ersten Schorndorfer Kulturempfang ein. Schauplatz des Stelldicheins der Kulturschaffenden und Kulturinteressierten in und rund um Schorndorf ist die Q Galerie für Kunst in der Karlstraße 19.

 

Initiiert wird der Abend vom Kulturforum Schorndorf, dem Kunstverein Schorndorf, dem Club Manufaktur, dem Figurentheater Phoenix, dem Jazzclub Session 88, der Kulturgruppe Oberberken und dem Kulturtreff Alte Kelter Miedelsbach.

Bedeutung der Kultur für die Stadtentwicklung

Der Kulturempfang versteht sich als Forum für Austausch und Dialog zwischen Kulturschaffenden, ehrenamtlich Engagierten, Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft sowie einer kulturinteressierten Öffentlichkeit. „Gemeinsam wird der Blick auf die Bedeutung von Kultur für die Stadtentwicklung, Lebensqualität und die Zukunftsfähigkeit Schorndorfs gerichtet“, heißt es in der Einladung, die vom Kulturforum verschickt wurde.

Zur Eröffnung des Abends hält der ehemalige Freiburger Kulturamtsleiter Achim Könneke einen sogenannten Impulsvortrag. Könneke beleuchtet dabei die Kultur als strategischen Faktor kommunaler Entwicklung. Musikalische Beiträge begleiten den Abend und unterstreichen die verbindende und integrative Kraft kulturellen Schaffens.

Um Anmeldung bis 26. Januar wird gebeten

Ziel des Schorndorfer Kulturempfangs ist es, so die Veranstalter, „das vielfältige kulturelle Engagement in der Stadt sichtbar zu machen, seine Bedeutung für den Standort Schorndorf hervorzuheben und Impulse für eine zukunftsorientierte Kulturarbeit zu setzen“. Kultur wird gemäß dieser Vorgabe als gemeinschaftliche Aufgabe verstanden, „die auf verlässliche Rahmenbedingungen, Dialog und langfristige Perspektiven angewiesen ist“.

Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung bis zum 26. Januar wird gebeten – unter dieser Adresse: anmeldung@kulturforum-schorndorf.de.

Von Dirk Herrmann
