Die ersten Gäste sind zeitig da. Ein Besucher liest, eine Besucherin schaut aus dem Fenster den ersten Schneeflocken zu, und alle warten geduldig, bis in der Cafeteria im Forum Mitte in der Waiblinger Blumenstraße die Essensausgabe beginnt. Kurz vor 12 Uhr geht es dann Schlag auf Schlag. Immer mehr Frauen und Männer kommen, alle schon in gesetzterem Alter, um sich den täglich wechselnden Mittagstisch – inklusive Suppe und Nachspeise – zum kleinen Preis schmecken zu lassen. Schon bald sitzt fast niemand mehr allein am Tisch. Denn zum Essen gibt’s auch Gemeinschaft.

Die meisten Besucherinnen und Besucher des Mittagstischs seien Stammgäste, sagt Martin Friedrich, der Leiter der städtischen Begegnungsstätte, die zur Mittagszeit zum Restaurant wird – mit eingedeckten Tischen wie im Restaurant. Eine Speisekarte gibt es in der gemütlichen Cafeteria allerdings nicht. Von Montag bis Freitag wird nur ein Drei-Gänge-Menü serviert und samstags Eintopf. Alles bereitet Koch Gzim Thomloudi täglich frisch zu, unterstützt wird er dabei in der Küche von einer 400-Euro-Kraft.

Gemüsesuppe, Fischfilet, Fruchtjoghurt

An diesem Freitag gibt es Gemüsesuppe, Fischfilet mit Dillsoße und Kartoffeln, zum Nachtisch Fruchtjoghurt. Alles zusammen zum Preis von 10 Euro, die Besitzer von Zehnerkarten zahlen 9,60 Euro. Im Schnitt an die 40 Essen, erzählt Martin Friedrich, gingen täglich raus. Doch zu besonderen Anlässen, wie dem Martinsgans-Essen Anfang November, seien es auch schon mal 130 Portionen. „Einige unserer Gäste leben nebenan im betreuten Wohnen, und wenn sie nicht mehr fit sind, liefern wir ihnen das Essen.“ Es kämen auch Besucherinnen und Besucher aus der Stadt, doch diese Zahl sei noch ausbaufähig, so Friedrich. „Wir sind stolz auf unser offenes Angebot. Aber leider liegen wir halt ein bisschen außerhalb.“

Am Essen liege es jedenfalls nicht, dass nicht noch mehr Gäste kommen, versichert Annemarie Hafner. „Denn das ist immer sehr lecker.“ Mindestens einmal in der Woche macht sie sich auf den Weg von ihrem Häuschen an der Rems. Sie besucht ihre Freundin, die vor sechs Monaten ins betreute Wohnen gezogen ist. Und dann gehen die beiden Frauen immer gemeinsam in die Cafeteria zum Mittagessen. „Ich komme sogar öfter in der Woche her“, erzählt ihre Begleiterin. „Ich schaue, was es gibt, und dann entscheide ich, ob ich nach unten gehe oder mir in meiner Küche selbst was koche“, sagt Dorothea Schröder, die längst eine Zehnerkarte hat.

Es gibt täglich ein anderes Drei-Gänge-Menü – und freitags immer Fisch. Foto: Eva Herschmann

Das Besondere am Mittagstisch im Forum Mitte ist aber nicht allein der günstige Preis, sondern, dass es eine Gaststube auf Zeit ist, die nur eine Stunde lang, nämlich von 12 bis 13 Uhr, geöffnet hat. Auch die Bedienungen sind keine gewöhnlichen oder gar gelernten Servicekräfte. „Ohne das große Engagement unserer freiwilligen Helfer“, sagt Martin Friedrich, „könnten wir das Essensangebot in dieser Form gar nicht aufrechterhalten.“

An diesem Freitag bringt Margret Hauser die Tagessuppe an den Tisch. Schon seit fünf Jahren gehört sie zum Team der Ehrenamtlichen, die den Koch und seine Hilfskraft tatkräftig unterstützen. „Wir bedienen und helfen auch bei der Vor- und Nachbereitung in der Küche mit“, sagt die Waiblingerin und serviert jedem Gast sein Essen mit einem Lächeln und ein paar freundlichen Worten.

Gerichte zur Mittagszeiten

Öffnungszeiten

In der Cafeteria in der Begegnungsstätte Forum Mitte in der Blumenstraße 11, dessen Träger die Stadt Waiblingen ist, gibt es montags bis samstags von 12 bis 13 Uhr einen günstigen Mittagstisch zum Preis von 10 Euro für Suppe, Hauptspeise und Nachtisch.

Internet

www.waiblingen.de/de/Die-Stadt/Leben-in-Waiblingen/Senioren/Forum-Mitte/Cafeteria-und-Mittagstisch.de