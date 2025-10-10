Das Forum Theater bringt mit „Achtsam morden durch bewusste Ernährung“ von Karsten Dusse mit drei brillanten Darstellenden auf die Bühne.
Wenn er träumt, dann schwingt er die Kettensäge. Im wahren Leben mordet er diskreter. Björn Diemel war einmal der Büromensch, der seiner Frustration in Gewaltfantasien Luft machte. Dann traf er seinen Guru, und alles wurde gut. Seither führt Anwalt Diemel ein Doppelleben, engagiert sich auch im Reich der organisierten Kriminalität, ist rundum ausgeglichener geworden, hat seine Mitte gefunden – und das sieht man ihm an: Denn diese Mitte wölbt sich. Stefan Maaß, der den Björn Diemel spielt, zum zweiten Mal schon, im Form Theater, hat sich Polster unters Hemd gestopft, um die Fettleibigkeit anzudeuten, die sich einstellen kann, wenn man Anwalt und Gangsterboss in einer Person ist.