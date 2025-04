Forums-Sanierung in Ludwigsburg

Die Sanierung des Forums in Ludwigsburg steht bevor – Kulturschaffende haben große Bedenken, formulieren aber auch Vorschläge, wie das Forum auch in Zukunft attraktiv sein kann.

Frederik Herrmann 30.04.2025 - 19:00 Uhr

Für viele Kulturschaffende, Gemeinderatsmitglieder und Vertreter der Stadtgesellschaft ist klar: Das Forum Ludwigsburg ist ein unverzichtbarer Ort für Kultur, Konferenzen und Begegnung. Doch die bevorstehende Generalsanierung bereitet vielen große Sorgen. Bei einem Beteiligungsverfahren am Dienstagabend in Ludwigsburg wurden sowohl Bedenken als auch konkrete Vorschläge geäußert, wie das Forum auch in Zukunft Publikum, Gäste und Kulturschaffende begeistern kann.