Das Heizen mit Gas und Öl wird teurer. Entsprechende Analgen sind auch im Südwesten noch weit verbreitet. Wie groß ist ihr Anteil in Stuttgart und der Region?
14.01.2026 - 14:52 Uhr
Das Heizen mit Gas oder Öl wird teurer: Zum Jahreswechsel ist der CO₂-Preis für die fossilen Brennstoffe – zu denen neben Öl und Gas auch noch Kohle zählt – von 55 auf bis zu 65 Euro pro Tonne. Das dürften Verbraucher auf ihrer Rechnung bemerken. Noch einmal deutlich teurer dürfte es mit dem neuen europäischen Emissionshandelssystems (ETS-2) werden, mit dem auch Verkehr und Gebäude unter den EU-Emissionshandel fallen. Der Start wurde aber erst einmal auf 2028 verschoben.