Einige pflanzenfressende Dinos erreichten gigantische Größen - sie anzugreifen war riskant. Der Nachwuchs dieser Sauropoden war dagegen für damalige Fleischfresser leichte Beute.
London - Bis zu 30 Meter lang und Dutzende Tonnen schwer: Die pflanzenfressenden Sauropoden waren die größten Tiere, die jemals über die Erde stampften. Doch als Beute bevorzugten räuberische Dinosaurier damals nicht diese ausgewachsenen Giganten, sondern ihren jungen Nachwuchs, wie ein internationales Forschungsteam aus der Analyse von Fossilien folgert.