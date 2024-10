Wie fängt man die Ursachen und Folgen des Klimawandels mit der Kamera ein? Die Foto-Ausstellung „#Klimagerechtes Leben“ der internationalen Genossenschaft Oikocredit gibt Antworten. Sie ist für wenige Tage in Stuttgart zu sehen: nämlich vom 14. bis zum 19. Oktober.

Hier leider beschnitten, im Original ein Hochformat – ebenfalls in der Ausstellung zu sehen Foto: privat/ Klimagerecht leben/Kathrin Jansen

Die Ausstellung will nicht nur Probleme transportieren, sondern auch Lösungen. Anlässlich der Vernissage am Montag, 14. Oktober, in der Kirche Sankt Maria in Stuttgart-Mitte können die Besucher zum Beispiel auch mit Leuten ins Gespräch kommen, die versuchen, etwas gegen den Klimawandel und für die Energiewende zu tun. Beginn ist um 17.30 Uhr an der Tübinger Straße 36. Es gibt Snacks, die aus geretteten Lebensmitteln aus Harrys Bude hergestellt werden.

Am Mittwoch, 16. Oktober, dem Welternährungstag, gibt es zudem zwei Workshops zum Thema Klimakrise, Kakaoknappheit und Konsum – entweder von 17 bis 18 Uhr oder von 19.30 bis 20.30 Uhr. Die Ausstellung selbst geht bis 19. Oktober, die Öffnungszeiten sind: Montag 17.30 bis 19 Uhr, Dienstag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und Samstag von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.