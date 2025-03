Für zwei Kinder mit Downsyndrom war es ein unvergessliches Erlebnis: Die VfB Stars Jamie Leweling und Enzo Millot empfingen sie zum Shooting in der MHP-Arena. Die Fotos sind Teil einer Kampagne und werden bald an vielen Stellen in Stuttgart zu sehen sein.

Wer Sami (9) und Joshi (7) noch nicht kennt, wird sie in Kürze kennenlernen – zwei strahlende Stuttgarter Jungs, die auf Bussen, Plakatwänden und an sogenannten City-Light-Plakatstellen überall in der Stadt gute Stimmung verbreiten. Die beiden anderen Stuttgarter auf den Fotos kennt man bereits: es sind die VfB-Stars Enzo Millot und Jamie Leweling. Sie haben Sami und Joshi bei einem Fotoshooting in der MHP-Arena in die Mitte genommen und ihnen damit besondere Momente beschert.

Dem Verein 46Plus-Down-Syndrom Stuttgart verhelfen sie mit der Aktion zu Aufmerksamkeit, denn in den Wochen rund um den Welt-Downsyndrom-Tag am 21. März sollen die Fotos von Sami, Joshi, Enzo Millot und Jamie Leweling großräumig und großflächig in der Stadt plakatiert werden, unterstützt von der AOK Baden-Württemberg. Ziel der gemeinsam mit der VfB-Stiftung „Brustring der Herzen“ entwickelten Kampagne ist es, die Öffentlichkeit für die die Belange von Menschen mit Trisomie 21 und anderen Beeinträchtigungen zu sensibilisieren. „Wir wollen erreichen, dass Menschen mit Downsyndrom ganz selbstverständlich zu unserer Gesellschaft gehören, die sie mit ihrer besonderen Art auf bezaubernde Weise bereichern“, sagt der Verein, in dem sich Eltern zusammengeschlossen haben. Im VfB Stuttgart und seiner Stiftung haben sie einen treuen Fürsprecher für ihre Anliegen gefunden. „Beim VfB steht der Mensch im Mittelpunkt, denn Menschen sind unser größter Wert“, sagt der VfB-Präsident Dietmar Allgaier: „Mit unserer Stiftung wollen wir einen Beitrag zu einer offenen Gesellschaft leisten“.

Vor mehr als zehn Jahren hat die Stiftung das Projekt für inklusive Fußballförderung (Pfiff) mit inzwischen sechs Standorten in Württemberg gestartet, darunter in Bad Cannstatt. Auch Kinder und Jugendliche des Vereins 46-Plus-Down-Syndrom finden dort buchstäblich eine Anspielstation. „Im Sport, wie in allen anderen Lebensbereichen auch, wird noch viel zu selten erkannt, welche großartigen Möglichkeiten Inklusion für unsere Gesellschaft mit sich bringt“, sagt Maren Krebs vom Verein 46Plus. Leider gebe es noch immer viele Vorurteile. Die Fotokampagne ist ein Versuch sie abzubauen. Das Motto ist der Fußballsprache entnommen: „Bei uns steht niemand im Abseits!“

Dieses Plakat wird am Stuttgarter Flughafen zu sehen sein. /CONNY WENK

Enzo Millot und Jamie Leweling haben das beim gemeinsamen Fototermin Ende Januar ganz unkompliziert praktiziert. Mit Sami und Joshi an der Hand betraten sie das Stadion durch den neuen Spielertunnel und platzierten sich profimäßig vor der Kamera von Fotografin und 46Plus-Gründungsmitglied Conny Wenk. Das Ergebnis: eine Bilderstrecke mit freudestrahlenden Kindern und fröhlich zugewandten Stars. Wie sich die Bilder gleichen: Bei der ersten Fotokampagne im vergangenen Jahr ließen sich die Profis Deniz Undav, Angelo Stiller und Waldemar Anton (damals noch in VfB-Diensten) mit sechs Kindern des Vereins 46Plus fotografieren. Auch dabei zeigte sich: Menschen mit Downsyndrom haben nicht nur ein Chromosom mehr, sondern vielen anderen auch etwas an Fröhlichkeit voraus.

Die neue Fotokampagne ist soeben angelaufen – ein 400 Quadratmeter großes Poster wird am Samstagvormittag am Rhenus-Tower an der B10 entrollt. Später soll es in der Lederschmiede der Caritas zu Mäppchen und Taschen verarbeitet und für den guten Zweck verkauft werden. Es geht dem Verein auch um Nachhaltigkeit.

46Plus-Down-Syndrom Stuttgart e.V.

Der Verein

Ziel des 2003 gegründeten Vereins 46Plus ist es, rund um das Downsyndrom zu informieren und auf diesem Weg Vorurteile und Berührungsängste abzubauen. Der Verein macht Beratungsangebote, um Eltern darin zu unterstützen, dass ihre Kinder selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Außerdem organisiert er Spiel- und Sportgruppen. Regelmäßig veranstaltet der Verein Feste, Ausstellungen und organisiert Ausflüge. Außerdem verschafft er dem Thema Aufmerksamkeit durch Fotokalender, Kochbücher, Anzeigen- und Plakataktionen und das vereinseigene Espressomobil. Weitere Infos unter: www.46plus.de

Downsyndrom

Bei Menschen mit Downsyndrom ist das Chromosom 21 in jeder Zelle drei- statt zweifach vorhanden, daher spricht man auch von Trisomie 21. In Deutschland kommen nach Angaben des Vereins 46Plus jährlich etwa 1200 Kinder mit Downsyndrom zur Welt. Statistisch gesehen weise eines von 600 bis 700 Babys das Downsyndrom auf. Nur in ganz seltenen Fällen sei dies erblich bedingt. Wichtig ist dem Verein zu betonen, „dass Trisomie 21 eine Genveränderung, aber keine Krankheit ist. Jedes Kind mit Downsyndrom ist einzigartig in Charakter, Persönlichkeit sowie Ausprägung von Intelligenz und Lernfähigkeit.“