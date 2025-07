Ganz vorne in seinem letzten Bildband zeigt Günther Raupp einen Brief aus dem Jahr 1985. Unterschrieben ist er mit einem einzigen Wort in violetter Tinte: „Ferrari“. Die Signatur des „Commendatore“ persönlich, Enzo Ferrari. Es ist ein Dankesschreiben, das den Fotografen aus Murr international bekannt gemacht hat. Mit Enzos Segen hat Rapp 40 Jahre lang in Eigenregie für den offiziellen Ferrari-Kalender fotografiert – ihn entworfen und in die ganze Welt verschickt.