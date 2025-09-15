Auf der Fotowanderung auf dem Kappelberg mit Dieter Meissner aus Tübingen entdecken die Teilnehmenden neue Perspektiven beim Blick durch den Kamerasucher.
Ihre Erkennungszeichen sind große Rucksäcke oder Taschen und eine Kamera oder ein Stativ in der Hand. Obschon es auf dem Platz vor der Neuen Kelter in Fellbach vor Menschen nur so wimmelt – die Weingärtner veranstalten ihren Weintreff mit Wine-Walk am Kappelberg – findet sich die Gruppe rasch zusammen. Den 15 Frauen und Männern, die sich am Sonntag am Bacchus-Brunnen versammeln, steht nicht der Sinn nach Genuss, sondern nach Wissen. Sie wollen auf der Fotowanderung mit dem versierten Fotografen Dieter Meissner aus Tübingen – organisiert von unserer Zeitung in Zusammenarbeit mit dem Schwäbischen Albverein – erfahren, wie Fotos noch besser und schöner werden.