Im Zuge des Selfie-Fotografierens haben wir unser Abbild immer besser kennengelernt. Aber auch dieser Gewöhnungseffekt kann nicht verhindern, dass einem beim Betrachten der Urlaubsfotos vor allem die Dinge ins Auge springen, die man an sich selbst nicht so gerne sieht.

Christian Satorius 08.07.2024 - 16:11 Uhr

Die Urlaubsfotos sind eigentlich gar nicht einmal so schlecht geworden und doch sind wir unzufrieden. Die Frisur sitzt nicht richtig und überhaupt sind wir auf den Aufnahmen irgendwie nicht wir selbst. Gar keine Frage, dass kann natürlich ganz einfach an mangelndem fotografischen Geschick liegen – oder aber am Spiegelbild.