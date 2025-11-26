Der Stuttgarter Verein 46Plus will Vorurteile gegenüber Menschen mit Down-Syndrom abbauen. Das Apollo-Theater und die Eiskönigin helfen ihm dabei.
Wenn in den kommenden Tagen in Stuttgart Fotos mit der Eiskönigin aus dem gleichnamigen Musical auftauchen, dann fragt sich der Betrachter vielleicht, wer denn wohl die Eisprinzessin neben der Eiskönigin Elsa ist? Der Musical-Veranstalter Stage-Entertainment und der Stuttgarter Verein 46Plus kennen die Antwort: es ist die achtjährige Mara, die vor drei Jahren aus der Ukraine nach Deutschland kam. Die Plakate zeigen sie an der Seite von Musicalstar Ann-Sophie, der stimmgewaltigen Eiskönigin Elsa. Anlässlich des Tages der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember trafen sich die Musical-Darstellerin und Mara zum Fotoshooting mit Fotografin Conny Wenk. Schnell war auch die passende Überschrift über den Fotos gefunden: „Vielfalt ist magisch.“