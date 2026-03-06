Vorurteile abbauen,Vielfalt fördern – darum geht es bei der neuen Fotokampagne der VfB-Stiftung und des Vereins 46Plus zum Weltdownsyndrom-Tag. Die Botschaft ist nicht zu übersehen.
06.03.2026 - 14:11 Uhr
Der VfB Stuttgart mit seiner Stiftung „Brustring der Herzen“ und der Verein 46Plus spielen einen gepflegten Doppelpass. Und das seit drei Jahren. Immer rund um den Welt-Downsyndrom-Tag am 21. März. Für dieses Zusammenspiel braucht es zwei, manchmal auch drei Stars aus der Bundesligamannschaft, ein Mitglied von 46Plus und eine Fotografin.