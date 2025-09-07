Das Schafwoll-Festival in Gronau (Kreis Ludwigsburg) hat am Wochenende wieder Tausende mit heimeliger Stimmung, Handwerkskunst, Schafprodukten und spezieller Kulinarik begeistert.

Das Schafwoll-Festival hat am Wochenende einmal mehr gezeigt, warum es zu den bezauberndsten Veranstaltungen in der Region zählt. Bei sonnigem Wetter und guter Besucherzahl überzeugte das Fest auf den Gronauer Dorfwiesen im nördlichen Landkreis Ludwigsburg erneut mit seiner heimeligen und beschaulichen Stimmung.

Bei den rund 100 Ständen konnten die Besucherinnen und Besucher unter anderem duftende Seifen aus Schafsmilch, Hausschuhe aus Schaffell, Filzarbeiten und Kleidung aus Schafwolle erwerben. Auch Handwerksvorführungen waren Teil des Programms: Eine Filzerei aus dem Bayerischen Wald zeigte ihr Können, ebenso ein Schuhmacher, der mit Leder arbeitete.

Kulinarisch drehte sich ebenfalls alles ums Schaf. Die Besucher probierten Lamm-Maultaschen, Lammburger, Lammwurst und Lamm-Gosch, während für zu Hause Schafskäse und Lammfleisch angeboten wurden. Ein weiterer Anziehungspunkt war der Woll-Fühl-Pfad, der großen wie kleinen Gästen die Vielfalt der Wolle näherbrachte.

Seinen Ursprung hat das Schafwoll-Festival Ende der 1990er-Jahre. Damals fand es erstmals in Heilbronn statt, ehe es nach Gronau zog. Vor 25 Jahren veranstaltete Initiator Franz Theiss das Fest rund um sein Haus in den Dorfwiesen – mit nur sieben Ständen. Heute zieht es Jahr für Jahr Tausende aufs Land.