Das Schafwoll-Festival in Gronau (Kreis Ludwigsburg) hat am Wochenende wieder Tausende mit heimeliger Stimmung, Handwerkskunst, Schafprodukten und spezieller Kulinarik begeistert.
07.09.2025 - 17:00 Uhr
Das Schafwoll-Festival hat am Wochenende einmal mehr gezeigt, warum es zu den bezauberndsten Veranstaltungen in der Region zählt. Bei sonnigem Wetter und guter Besucherzahl überzeugte das Fest auf den Gronauer Dorfwiesen im nördlichen Landkreis Ludwigsburg erneut mit seiner heimeligen und beschaulichen Stimmung.