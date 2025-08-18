Gletscher schmelzen, Wälder leiden und immer häufiger fehlt Wasser. Fotografen haben dokumentiert, wie sichtbar die Klimakrise Deutschland verändert.
18.08.2025 - 11:59 Uhr
Gletscher schmelzen weg, Wälder stehen unter Stress und immer häufiger haben Seen und Flüsse zu wenig Wasser. Die Folgen des Klimawandels sind auch in Deutschland längst spürbar geworden. Kein Wunder: Nach Berechnungen des Deutschen Wetterdienstes hat sich Deutschland im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter bereits um 2,6 Grad erwärmt – also überdurchschnittlich stark.