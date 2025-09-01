 
Schiefe Horizonte sorgen für Frust zur Ferienzeit

Fotostau auf Whatsapp: Schiefe Horizonte sorgen für Frust zur Ferienzeit
Profis benutzen das Stilmittel des schiefen Horizontes zuweilen als Illustration besonderer Dramatik. Die ist bei Urlaubsfotos von Amateuren selten angebracht. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Zeitgenossen, die sich zu alt für Instagram-Storys fühlen, posten gerne Urlaubsfotos als Whatsapp-Status. Was viele dieser Bilder eint: ein schiefer Horizont.

Udo Lindenberg hat natürlich Recht – „Hinterm Horizont geht’s weiter“, und zwar im nautischen, im übertragenen und mithin auch im fotografischen Sinn: Was sich hinterm Horizont verbirgt, kann keine Urlaubsfotos verunzieren. Das Problem zur Ferienzeit sind eher die Horizonte selbst, insbesondere im Whatsapp-Bereich „Aktuelles“, wo Nutzer insbesondere während Urlaubsreisen ihren sogenannten Status posten. (Hinweis für jüngere Leser: Der Whatsapp-Status ähnelt der Instagram-Story, ist in der Erstellung aber in der Regel weniger riskant.)

 

Im Spätsommer häufen sich in diesem Bereich des Smartphones provisorische Urlaubsfotos. Was Bilder aus Griechenland, aus der Türkei, aus Portugal, Österreich und sogar aus Thailand gemeinsam haben: Überall hängt der Horizont schief. Zumindest scheint es so, weil viele der Zeitgenossen, die Horizonte auf Whatsapp posten, trotz gelber Linie (iPhone) und Orientierungsgitter (Android) keine geraden waagrechten Linien fotografieren können oder wollen, so wie das früher bei Postkarten selbstverständlich war.

Für die Jüngeren: Postkarten waren einst die Vorläufer von Whatsapp-Status und Instagram-Story: Die Vorderseite zierte ein professionelles Foto mit schnurgeradem Horizont. Die Rückseite bot Platz für Kurzberichte aus den Ferien. Urlaubende Enkelkinder waren von pflichtbewussten Eltern oft angehalten, Sätze wie „Das Wetter ist schön und das Essen schmeckt gut“ an Großeltern zu schreiben. Wichtig waren die gesammelten Unterschriften als Abschluss der Botschaft, wobei es vorgekommen sein soll, dass Eltern zur Umgehung pubertierender Bockigkeit, die Namen derer, die lieber chillen wollten, selbst ans untere Ende einer Postkarte kritzelten. Auch als James Blunt anno 2013 sang „I’m sending postcards from my heart“, war das womöglich eher symbolisch gemeint.

James Blunt, dessen Musik ja immer sehr ordentlich war, wischte im dazugehörigen Musikvideo die Verunreinigungen gleich weg, die seine Sahnnecreme-verliebten Freundinnen auf sein Cabrio tropfen ließen. Er hätte garantiert keine Postkarten mit schiefen Horizonten verschickt (abgesehen davon, dass niemand auf die Idee gekommen wäre, Postkarten mit schiefen Horizonten zu fabrizieren). Außer vielleicht Iggy Pop, könnte man meinen. Der war und ist ja eine andere Art Reisender. Der war (und ist immer noch ein bisschen) Punk. „Ich bin ein Passagier und ich fahre und fahre“, sang er (übersetzt) in seinem Hit „The Passenger“.

Udo Lindenberg hat sich künstlerisch mit dem Horizont auseinandergesetzt. Foto: dpa/Michael Matthey

Dieses Lied hat eine erstaunliche Karriere hingelegt: Inspiriert angeblich von Berliner-S-Bahn-Fahrten, transportierte es einst das Lebensgefühl urbaner Düstermänner. Mittlerweile taugt „The Passenger“ auch als Open-Air-Tanzmusik für weißgelockte Seniorinnen. Fast ein Dutzend von ihnen bewegte sich an diesem Sonntag schon mittags ausgelassen vor der Bühne, die Sonja Merz in ihren Schlossgarten-Biergarten hat bauen lassen. Auf dieser Bühne präsentierte eine Coverband namens Päeng eine hinreichend bissige Version von Iggy Pops Signature-Song, während manche Gäste ein Mittagessen zu sich nahmen und besagte Damen tanzten. Die rüstigen Rentnerinnen, die garantiert wussten, wie man Postkarten schreibt, hatten jedenfalls ihre Freude.

Iggy Pop wiederum hatte wilde Zeiten hinter sich, als er 1977 im Berliner Hansa-Studio „The Passenger“ aufnahm. Der mittlerweile 78-jährige lässt es sich nach wie vor nicht nehmen, manchmal mit nacktem Oberkörper aufzutreten. Aber bei aller Wildheit wäre er nie auf die Idee gekommen, beispielsweise sein 1986er-Album „Blah-Blah-Blah“ mit schiefer Schrift auf dem Cover zu veröffentlichen. Ganz im Gegenteil: jedes der drei Blahs steht so gerade auf der Plattenhülle, als sei eine Wasserwage am Design beteiligt gewesen. Also, liebe Status-Poster auf Whatsapp: Gerade ist cool!

