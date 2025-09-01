Fotostau auf Whatsapp Schiefe Horizonte sorgen für Frust zur Ferienzeit
Zeitgenossen, die sich zu alt für Instagram-Storys fühlen, posten gerne Urlaubsfotos als Whatsapp-Status. Was viele dieser Bilder eint: ein schiefer Horizont.
Udo Lindenberg hat natürlich Recht – „Hinterm Horizont geht’s weiter“, und zwar im nautischen, im übertragenen und mithin auch im fotografischen Sinn: Was sich hinterm Horizont verbirgt, kann keine Urlaubsfotos verunzieren. Das Problem zur Ferienzeit sind eher die Horizonte selbst, insbesondere im Whatsapp-Bereich „Aktuelles“, wo Nutzer insbesondere während Urlaubsreisen ihren sogenannten Status posten. (Hinweis für jüngere Leser: Der Whatsapp-Status ähnelt der Instagram-Story, ist in der Erstellung aber in der Regel weniger riskant.)