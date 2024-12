Bröckelt die „Brandmauer“ allmählich? Berührungsängste gegenüber Rechtspopulisten scheinen in Graz, Erfurt und Wien immer geringer zu werden, während sich die Verhandlungen um eine Drei-Parteien-Koalition im Stil der Ampel schwierig gestalten.

Michael Maier 09.12.2024 - 16:34 Uhr

Von „Brandmauer“ in Österreich keine Spur: Die Koalitionsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP in der Steiermark schreiten laut Medienberichten zügig voran. Bereits am kommenden Freitag, 13. Dezember, soll in der Landeshauptstadt Graz ein Regierungspakt zwischen Mario Kunasek (FPÖ) und Christopher Drexler (ÖVP) besiegelt werden.