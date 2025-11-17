Fast 20.000 Nutrias wurden in Baden-Württemberg erlegt. Die wachsende Population der Nagetiere sorgt für erhebliche Schäden. Wird die Schonzeit bald aufgehoben?
17.11.2025 - 12:36 Uhr
. In Baden-Württemberg wurden in den vergangenen fünf Jagdjahren fast 20.000 Nutrias erlegt. Die Zahl zeige die wachsende Population der aus Südamerika stammenden Nagetiere, geht aus einer am Montag veröffentlichten Stellungnahme des Landwirtschaftsministeriums zu einem Antrag der FDP-Landtagsfraktion hervor. Allein in der Jagdsaison 2023/2024 wurden dem Ministerium zufolge 4.852 Tiere getötet.