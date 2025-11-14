Tötungen, Folter, Vergewaltigungen und Hunger. Jeden Tag leiden die Menschen in Darfur unter schwersten Gräueltaten. Jetzt berät der UN-Menschenrechtsrat, was getan werden kann.
Ernster könnte die Lage im von der Armee und der RSF-Miliz umkämpften Sudan kaum sein. Seit zweieinhalb Jahren leidet auch die Bevölkerung in dem Land am Horn von Afrika unter dem Konflikt, ihre Not wird immer größer. Aus der Großstadt Al-Faschir in der westlichen Region Darfur berichten Geflüchtete von roher Gewalt der Milizen, Mord, Folter und Kriegsverbrechen. In Genf berät der UN-Menschenrechtsrat heute in einer Dringlichkeitssitzung über die Lage. Was kann das bringen?