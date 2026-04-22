US-Präsident Donald Trump hat die Waffenruhe im Iran-Krieg verlängert – die Lage bleibt jedoch brandgefährlich. Israel sieht sich laut Regierungschef Netanjahu für alle Szenarien gerüstet.
22.04.2026 - 19:19 Uhr
Jerusalem - Vor dem Hintergrund der angespannten Lage im Konflikt mit dem Iran ist Israel nach Angaben des Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu "auf jedes Szenario vorbereitet". Dies gelte "in der Verteidigung und im Angriff", sagte der 76-Jährige bei einem Treffen mit Soldaten der israelischen Raketenabwehr in der Nähe von Jerusalem. Er besuchte die Soldaten im Rahmen des 78. Unabhängigkeitstag Israels.