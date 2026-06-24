Wer häufiger auf der Landesstraße 1127 zwischen Affalterbach und Winnenden pendelt, dürfte sich mit wachsendem Unverständnis fragen, weshalb man in der Nähe des Kreisverkehrs in Richtung Schwaikheim und Weiler zum Stein abrupt den Fuß vom Gaspedal nehmen muss. Schon seit Monaten gilt hier Tempo 50 auf einem vielleicht 200 Meter langen Abschnitt. Und zwar in beiden Richtungen. Ein Schild weist auf Straßenschäden hin, die aber nach menschlichem Ermessen nicht wahrnehmbar sind. Auffällig ist lediglich ein angerauchtes Stück Belag in Fahrtrichtung Affalterbach, das sich aber auch ohne Erschütterungen überrollen lässt.

Viele Autofahrer pfeifen deshalb inzwischen auf die Begrenzung. Andere kleben denjenigen am Heck, die sich trotz allem an die Spielregeln und damit an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten, aber sich wahrscheinlich oft selbst fragen: was soll das eigentlich mit dem Tempolimit? Und wenn tatsächlich Straßenschäden ursächlich sind, warum sind die nicht längst beseitigt worden?

Lena Walter, Pressesprecherin des Landratsamts Rems-Murr-Kreis, beteuert, dass die Ungeduld der Verkehrsteilnehmer nicht mehr lange strapaziert wird. „Nach aktueller Auskunft der beauftragten Firma soll die Schadstelle bis Mitte Juli beseitigt werden“, erklärt sie.

Fahrbahndecke durch Brand „nachhaltig beschädigt“

Wenn Walter von Schadstelle spricht, meint sie tatsächlich die angeschwärzte Fläche auf dem Asphalt in Richtung Affalterbach. Hier habe am 4. März ein Fahrzeug gebrannt. Dadurch und durch die „damit verbundene extreme Hitzeentwicklung wurde die Fahrbahndecke in diesem Bereich nachhaltig beschädigt“, konstatiert die Pressesprecherin. Daraufhin sei die Geschwindigkeitsbeschränkung eingerichtet worden und „zeitnah“ auch eine Fachfirma damit betraut worden, das Problem zu beseitigen.

Walter stellt klar, dass ein Tempolimit an dieser Stelle „zwingend notwendig“ sei. „Auch wenn die Schäden für Autofahrerinnen und Autofahrer auf den ersten Blick – selbst an der angerußten Stelle – optisch kaum wahrnehmbar sein mögen, ist die Substanz und Griffigkeit der Fahrbahndecke durch die Brandhitze stark beeinträchtigt“, erläutert sie.

Es habe zudem durchaus seine Berechtigung, dass die Verkehrsteilnehmer auch in Richtung Winnenden maximal mit 50 Sachen unterwegs sein dürfen. Die beidseitige Beschränkung diene der Verkehrssicherheit. „Sollte beispielsweise ein Fahrzeug in Fahrtrichtung Winnenden zu einem Überholvorgang ansetzen und dabei auf die Gegenfahrbahn – die beschädigte Spur – ausweichen, bestünde bei höherer Geschwindigkeit ein erhebliches Sicherheitsrisiko“, erklärt Walter.

Nach aktueller Auskunft der beauftragten Firma soll die Schadstelle bis Mitte Juli beseitigt werden Lena WalterPressesprecherin Landratsamt Rems-Murr-Kreis

Auch wenn mittlerweile so mancher Autofahrer den Kopf über die Geschwindigkeitsbegrenzung schüttelt, so scheint der Unmut nicht nach oben, an die offiziellen Stellen, weitergetragen zu werden. Dem Landratsamt jedenfalls lägen „bislang keine Rückmeldungen oder Beschwerden aus der Bevölkerung vor“, berichtet Lena Walter.

Kaum jemals zu klären wird sein, ob am Wochenende jemand eine illegale Protestaktion unternommen hat oder schlicht Vandalen ihr Unwesen getrieben haben. Jedenfalls waren die Tempo-50-Schilder plötzlich verschwunden. Die Schilder seien umgeworfen worden, berichtet Lena Walter. Ein Kollege habe „dies bei seiner Streckenkontrolle festgestellt und die Schilder wieder ordnungsgemäß aufgestellt“.