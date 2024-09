Ihre Namen kennt man in der Stadt bereits

Fraktion der Freien Wähler in Filderstadt

Matthias Hertler und Stephan Raff sind die Neuen bei den Freien Wählern im Filderstädter Gemeinderat. Zu ihrem künftigen Ehrenamt haben sie sich schon viele Gedanken gemacht.

Caroline Holowiecki 02.09.2024 - 13:50 Uhr

Für die Freien Wähler in Filderstadt war es ein echter Triumph: Die Wählervereinigung ist als Gruppe von Gewinnern aus der Kommunalwahl im Juni hervorgegangen. Sie holte 34,98 Prozent der Stimmen; 5,57 Prozentpunkte mehr als vor fünf Jahren. Elf der in Summe 32 Sitze im Gemeinderat hat das der Fraktion beschert, zwei mehr als in der vergangenen Periode. Diese zwei zusätzlichen Stühle haben der 38-jährige Matthias Hertler aus Sielmingen und der 53-jährige Stephan Raff aus Bonlanden bekommen.