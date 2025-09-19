François-Xavier Roth in Stuttgart: Alte Vorwürfe überschatten Antrittskonzert des neuen SWR-Orchesterchefs

Als der neue Chef des SWR-Symphonieorchesters die Bühne des Beethovensaals betritt, ist die Lust am Neuen kaum zu spüren. Der Beifall ist verhalten, viele Plätze sind leer. Am Ende, nach einem mit fast drei Stunden überlangen Programm, gibt es ein paar Bravorufe. Begeisterung indes geht anders. Auch wenn sich François-Xavier Roth mit langem, schwarzem Gehrock, Bart und rasiertem Schädel in neuem Outfit präsentiert, und auch wenn der SWR-Intendant Kai Gniffke die Umbaupause zu einer Eloge auf den neuen Chef nutzt: Die alten Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegenüber Roth machen es schwierig, seiner Kunst unbeschwert zu begegnen.