Francos Erbe: Spaniens offene Wunden

Vor einigen Wochen wurde in Alcañiz, einer Kleinstadt im Osten Spaniens, Joaquín Sancho Margelí beerdigt. Er war am 12. August 1947 von der Guardia Civil erschossen und danach gemeinsam mit anderen Mordopfern der Franco-Diktatur in einer Grube verscharrt worden. Es dauerte 78 Jahre, bis seine Überreste ausgegraben und an der Seite seiner 2003 verstorbenen Frau Pilar würdig bestattet werden konnten.

„Zwei Töchter waren bei der Übergabe der Überreste dabei“, erzählt Emilio Silva, der Gründer und Präsident des Vereins zur Wiedererlangung des Historischen Gedächtnisses, „aber diese Generation ist praktisch verschwunden.“ Es ist die Generation der Kinder der Opfer. Die Franco-Diktatur löst sich in der Vergangenheit auf. Aber sie hat ein dunkles Erbe hinterlassen, das sich nicht auflösen will: ihre namenlos verscharrten Mordopfer.

Francisco Franco starb vor 50 Jahren, am 20. November 1975 – nach fast vier Jahrzehnten Jahren Diktatur. Ein halbes Jahrhundert sollte Zeit genug sein, um sich der „Enterbten der spanischen Geschichte“ anzunehmen, wie Emilio Silva die Verschwundenen des Franco-Regimes nennt. Aber Spanien wollte das lange nicht.

45 Jahren staatliche Tatenlosigkeit

In den ersten Jahren nach Francos Tod gab es wohl vereinzelte Initiativen, um hier und dort die Toten auszugraben, aber niemals eine staatliche Strategie, ein gemeinsames Projekt, um den Angehörigen doch mindestens ein Grab zu geben, an dem sie ihre Toten beweinen konnten. Nach den ermordeten Eltern hat man ihre Kinder unversöhnt sterben lassen. Spanien ist ein unversöhnliches Land.

Dass sich Spanien überhaupt seiner Toten erinnert, verdankt es Menschen wie Emilio Silva. Im Jahr 2000 machte sich der Journalist auf die Suche nach seinem ermordeten Großvater, verscharrt auf einem offenen Feld in der Nähe von Priaranza del Bierzo im Nordwesten Spaniens. Er ließ ihn exhumieren und bestatten und gründete den Verein zur Wiedererlangung des Historischen Gedächtnisses. Der hat nach Silvas Großvater bis heute rund 1700 weitere Franco-Opfer im ganzen Land ausgegraben und ihre Überreste den Angehörigen übergeben. Andere Vereine folgten dem Beispiel. So kamen in den vergangenen 25 Jahren rund 8000 Tote ans Licht, auf Initiative und auf Kosten von Freiwilligen und Angehörigen. Die Behörden vergaben im besten Fall Subventionen, im schlechtesten behinderten sie gar die Ausgrabungen.

Etwas hat sich in jüngerer Zeit aber doch getan. Seit 2020, nach 45 Jahren staatlicher Tatenlosigkeit, lässt die jetzige spanische Regierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez nach den unter Franco Verschwundenen suchen und sie ausgraben – inzwischen 9000. „Gräber öffnen heißt Wunden schließen“, sagt Fernando Martínez López, Staatssekretär für Demokratische Erinnerung. Viele Spanier sehen das anders. Sie wollen von den Toten in Ruhe gelassen werden.

9000 Opfer wurden staatlich ausgegraben, erst 70 davon identifiziert

Eine konservative Regierung, die auf die jetzige sozialistische folgen dürfte, wird die Ausgrabungen nicht fortsetzen. Nach den Studien des Staatssekretariats gibt es noch 11 000 Franco-Opfer, die exhumiert werden könnten. Es gibt aber noch immer keine offizielle Statistik über all die Menschen, die verscharrt wurden „Wir arbeiten mit Schätzungen“, sagt Martínez López. Und das 50 Jahre nach Francos Tod.

Emilio Silva hat lange geklagt und klagt noch immer darüber, dass sich frühere spanische Regierungen, auch die sozialistischen, nicht für die Franco-Opfer interessierten. „Alles, was wir tun, sollten nicht wir tun“, sagt er über seinen Verein. „Spanien ist das einzige Land der Welt, das sich dafür entschieden hat, das Problem der Verschwundenen mit Subventionen zu lösen.“ So war es zumindest bis vor kurzem. Jetzt kümmert sich die Regierung darum. Doch deren Strategie überzeugt Silva nicht. „Exhumieren, um zu exhumieren, ergibt keinen Sinn“, mein er. „Die Regierung finanziert Exhumierungen, bei denen es keinen einzigen Angehörigen gibt. Einfach nur, um die Zahl zu erhöhen.“

Wenn Silvas Verein ein Franco-Opfer ausgräbt, dann tut er das auf Bitten von Angehörigen. Die Überreste werden genetisch analysiert, um den Toten einen Namen geben zu können. „Wenn uns eine Familie um Hilfe bittet und wir finden dort, wo der Angehörige verscharrt ist, noch sieben weitere Tote, dann investieren wir viel Mühe in die Suche nach den Familien der anderen Toten.“ Die Regierung tue das nicht. Die Zahlen stützen Silvas Vorwurf. Von den 9000 staatlich Ausgegrabenen wurden bislang erst 70 identifiziert – weniger als ein Prozent.

Tausende Opfer in anonymen Massengräbern verscharrt

Die niedrige Zahl bestreitet Staatssekretär Martínez López nicht. Er sagt: „Oft findest du die Verwandten nicht. Du gräbst aus, addierst, aber du weißt nicht, wer die Angehörigen sind.“ Eben das kann Emilio Silva nicht fassen. Sein Verein hat Erfahrung mit der Suche und dem Auffinden von Verwandten. Doch er sei von der Regierung nie um Rat gefragt worden, sagt Silva.

Tausende Franco-Opfer – 97 Prozent Männer, drei Prozent Frauen – liegen jetzt nicht mehr in anonymen Massengräbern verscharrt, sondern ebenso anonym in Lagerräumen, in der Erwartung, dass sich doch noch Angehörige melden könnten. Was jedoch immer unwahrscheinlicher wird. 50 Jahre nach Francos Tod sind auch die meisten der nächsten Verwandten seiner Opfer inzwischen verstorben.