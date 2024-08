Seit Jahren ist vom Insekten-Trend in Sachen Ernährung die Rede, doch der große Boom sei bislang ausgeblieben, meint Frank Seidel von der gleichnamigen Salatbar in Ludwigsburg. Er bietet Würmer und Co. bereits seit Jahren an.

Lea Krug 07.08.2024 - 16:47 Uhr

Er ist so etwas wie Ludwigsburgs Insekten-Experte, aber zugleich auch erfahrener Gastronom und Salat-Fan: Frank Seidel. Im Jahr 2011 eröffnete der 58-Jährige die gleichnamige Salatbar in der Asperger Straße, seit 2015 hat er Würmer und Co. im Angebot. „Ich habe damals eine Fernsehdoku mit meiner Tochter über Insekten als Nahrungsmittel geschaut, sie machte dann den Vorschlag“, sagt Seidel über die Anfänge.