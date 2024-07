Frank von Meißner legt sein Amt als Geschäftsführer des Zweckverbands Stadtbahn im Landkreis Ludwigsburg nieder. Das hat das Landratsamt am Mittwoch mitgeteilt. Darauf hätten sich von Meißner und der Verwaltungsrat des Zweckverbands verständigt – es soll einen Aufhebungsvertrag geben.

Von Meißner verlasse den Zweckverband aus persönlichen Gründen. Die Zusammenarbeit werde daher in gegenseitigem Einverständnis und in bestem Einvernehmen beendet. „Wir danken Frank von Meißner für seinen Einsatz und die wertvolle Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Er hat unsere Stadtbahn Lucie ‚mit zur Welt gebracht‘ und maßgeblich zu den bisherigen Erfolgen beigetragen“, sagt Landrat Dietmar Allgaier.

Fachliche Expertise bleibt erhalten

Wer auf von Meißner folgt, steht noch nicht fest. Als externer strategischer Berater werde er das Projekt Stadtbahn aber weiterhin partiell begleiten. „Ich bringe gerne meine fachliche Expertise weiter in dieses zukunftsweisende Schieneninfrastruktur-Projekt im Landkreis-Ludwigsburg ein“, sagt von Meißner.

Der scheidende Stadtbahn-Chef weiter: „Es war für mich eine große Freude, die ersten Schritte von Lucie federführend mit zu planen, und ich bin gespannt darauf, dass dieses Projekt nun in immer größeren Schritten sichtbar wird. Gleichwohl habe ich mich dazu entschlossen, meine persönlichen Prioritäten neu zu setzen, weshalb ich das Amt des Geschäftsführers nicht weiter ausfüllen kann.“

Die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin für den Geschäftsführerposten beginne unmittelbar, heißt es. Der Landkreis werde eine spezialisierte Personalberatungsagentur in die Suche mit einbeziehen.