„The king is back“ kündigt Bayerns Ministerpräsident an und verkleidet sich zur Franken-Fastnacht als Elvis Presley. Zwei Tage vor der Bundestagswahl auch ein politisches Signal?

21.02.2025 - 19:24 Uhr

Dass er Fan von Bands wie Abba und spontanen Gesangseinlagen ist, hat Markus Söder schon öfter bewiesen. Für seine Verkleidung zur Franken-Fastnacht greift Bayerns Ministerpräsident nun auf den „King of Rock’n’Roll“ zurück und macht sich als Elvis Presley auf den Weg ins unterfränkische Veitshöchheim. Dort wagt er vor dem Mikrofon des Bayerischen Rundfunks (BR) tatsächlich auch eine kleine Gesangseinlage: „You are always on my mind.“