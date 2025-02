Frankfurt am Main

Flugreisen wären ohne die Sorge ums Gepäck noch mal schöner. Glaubt jedenfalls die Lufthansa und bietet rund um Frankfurt einen neuartigen Service an.

red/dpa 18.02.2025 - 13:55 Uhr

Die Lufthansa bietet ihren Gästen im unmittelbaren Umfeld des Frankfurter Flughafens einen neuen Service an. Über den Dienstleister „AirPortr“ lässt die Fluggesellschaft das Aufgabegepäck zu Hause oder im Hotel abholen und checkt es am Flughafen für den gebuchten Flug ein. Die Gäste könnten dann nur mit dem Handgepäck zum Flughafen anreisen und sich dort direkt zu den Sicherheitskontrollen begeben. Ihr aufgegebenes Gepäck erhalten sie am Zielort zurück und können es während der Reise elektronisch verfolgen.