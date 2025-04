Eine zehn- bis zwölfköpfige Gruppe Jugendlicher soll in Frankfurt am Main einen 60-Jährigen verfolgt und mit einer Glasflasche nach ihm geworfen haben. Als Motiv vermutet die Polizei Queerfeindlichkeit.

red/AFP 22.04.2025 - 12:30 Uhr

In Frankfurt am Main ist ein 60-Jähriger aus mutmaßlich queerfeindlichen Motiven angegriffen worden. Eine zehn- bis zwölfköpfige Gruppe Jugendlicher verfolgte den Mann am Samstagabend in einer Grünanlage und warf eine Glasflasche nach ihm, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.