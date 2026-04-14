Die Vereinigung Cockpit hat angekündigt, die Lufthansa am Donnerstag und Freitag zu bestreiken.

Die Vereinigung Cockpit (VC) hat angekündigt, die Lufthansa am Donnerstag und Freitag zu bestreiken. Dies teilte der Berufsverband des Cockpitpersonals in Deutschland am Dienstagabend in Frankfurt am Main mit. Die Eurowings GmbH werde nur am Donnerstag bestreikt. Für Mittwoch und Donnerstag hatte bereits die Gewerkschaft Unabhängiger Flugbegleiter Organisation (UFO) zu einem Streik bei der Lufthansa aufgerufen.

Bestreiken will die VC alle Abflüge der Lufthansa von deutschen Flughäfen und alle Abflüge der Lufthansa-Töchter Cargo und Cityline. Ausgenommen seien lediglich Flüge nach Aserbaidschan, Ägypten, Bahrain, Irak, Israel, Jemen, Jordanien, Katar, Kuwait, Libanon, Oman, Saudi-Arabien und in die Vereinigten Arabische Emirate.

Eurowings wird nur am Donnerstag bestreikt

Der Streik bei der Lufthansa beginnt demnach am Donnerstag um 00.01 Uhr und endet am Freitag um 23.59 Uhr. Eurowings wird nur am Donnerstag bestreikt.

Zur Begründung erklärte VC-Präsident Andreas Pinheiro, es gebe keinerlei Bewegung seitens der Arbeitgeber. „Weder liegt bei Lufthansa und Lufthansa Cargo ein Angebot zur betrieblichen Altersversorgung vor, noch gibt es bei Lufthansa CityLine ein tragfähiges Angebot für einen neuen Vergütungstarifvertrag oder bei Eurowings zur betrieblichen Altersversorgung.“ Daher schlage die VC der Arbeitgeberseite ein „verbindliches Schlichtungsverfahren“ vor﻿.