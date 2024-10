In Frankfurt am Main ist eine Frau von einer U-Bahn erfasst worden und gestorben. Der Unfall ereignete sich am Samstagabend, als die 64-Jährige an einem Fußgängerüberweg die Gleise überquerte.

red/AFP 20.10.2024 - 15:34 Uhr

In Frankfurt am Main ist eine Frau von einer U-Bahn erfasst worden und gestorben. Der Unfall ereignete sich am Samstagabend, als die 64-Jährige an einem Fußgängerüberweg die Gleise überquerte, wie das Polizeipräsidium Frankfurt am Main am Sonntag mitteilte. Für Fußgänger stand die Ampel zu diesem Zeitpunkt auf Rot.